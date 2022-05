Covid Campania oggi, il bollettino del 15 maggio. Scende l'incidenza, decessi azzerati (Di domenica 15 maggio 2022) Covid oggi in Campania, bollettino del 14 maggio: 4.430 positivi, 1950 a Napoli Napoli, 15 maggio 2022 " Cala il tasso di incidenza del Covid in Campania e, per la prima volta da moltissimo tempo, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 15 maggio 2022)indel 14: 4.430 positivi, 1950 a Napoli Napoli, 152022 " Cala il tasso dideline, per la prima volta da moltissimo tempo, ...

Advertising

cronachecampane : Zero morti covid in Campania #Covid #tassodipositività #terapiaintensiva - tvoggi : CORONAVIRUS, INCIDENZA IN CALO IN CAMPANIA Cala il tasso di incidenza del Covid in Campania, in un giorno nel quale… - ciroparla : @VincenzoDeLuca Salve , ci preoccupiamo del covid giustamente, ma della sanità in Campania?i le sovvenzioni ai pr… - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, cala l'incidenza, nessuna nuova vittima LEGGI LA NEWS: - sscalcionapoli1 : Regione Campania, 3.330 positivi su 21.202 tamponi nelle ultime 24 ore -