Covid: 289 positivi a Bergamo sui 3.399 della Lombardia, 23 decessi (Di domenica 15 maggio 2022) Sono 289 i nuovi positivi al Covid in provincia di Bergamo. A fronte di 27.702 tamponi effettuati sono 3.399 in Lombardia, con un tasso di positività in discesa al 12,2% (sabato era al 12,7%). Negli ospedali lombardi il numero dei ricoverati cala nelle terapie intensive (-1, 38) e nei reparti (-40, 890). Sono 23 i decessi. Per quanto riguarda le altre province, a Milano sono stati segnalati 1.136 casi, a Brescia 448, a Como 222, a Cremona 90, a Lecco 110, a Lodi 67, a Mantova 135, a Monza e Brianza 340, a Pavia 198, a Sondrio 37 e a Varese 207. Leggi su bergamonews (Di domenica 15 maggio 2022) Sono 289 i nuovialin provincia di. A fronte di 27.702 tamponi effettuati sono 3.399 in, con un tasso dità in discesa al 12,2% (sabato era al 12,7%). Negli ospedali lombardi il numero dei ricoverati cala nelle terapie intensive (-1, 38) e nei reparti (-40, 890). Sono 23 i. Per quanto riguarda le altre province, a Milano sono stati segnalati 1.136 casi, a Brescia 448, a Como 222, a Cremona 90, a Lecco 110, a Lodi 67, a Mantova 135, a Monza e Brianza 340, a Pavia 198, a Sondrio 37 e a Varese 207.

Advertising

infoitinterno : Covid in Lombardia, 3.399 nuovi casi. A Bergamo +289 positivi - webecodibergamo : Il Covid in Lombardia. - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 14/05/2022 ore 04:16 Finora sono state somministrate 137.289.63… - ScrivoLibero : Su 21824 tamponi processati nelle ultime 24 ore in Sicilia, sono 2767 i nuovi positivi da Covid-19. E' quanto emerg… - forli24ore : Covid-19. Oggi in provincia di Forlì-Cesena 289 nuovi casi e due decessi -