Covid, 27.162 nuovi casi di coronavirus e 62 decessi (Di domenica 15 maggio 2022) In Italia ci sono 27.162 nuovi casi di coronavirus a fronte di 194.577 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 36.042 con 263.747 test). Nelle ultime 24 ore sono stati ... Leggi su globalist (Di domenica 15 maggio 2022) In Italia ci sono 27.162dia fronte di 194.577 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 36.042 con 263.747 test). Nelle ultime 24 ore sono stati ...

Advertising

fainformazione : Covid al 15 maggio 2022: indice di positività al 13,95%, 62 i nuovi decessi 27.162 i nuovi casi di coronavirus re… - fainfocronaca : Covid al 15 maggio 2022: indice di positività al 13,95%, 62 i nuovi decessi 27.162 i nuovi casi di coronavirus re… - IlModeratoreWeb : Covid, 27.162 nuovi casi e 62 decessi in 24 ore - - nestquotidiano : Covid, 27.162 nuovi casi e 62 decessi in 24 ore - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Covid, in 24 ore 27.162 nuovi casi e 62 morti. Tra lunedì e domenica contagi in calo del 14% rispetto alla settimana p… -