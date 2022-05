Cosa vedere a Parigi? Le piazze, i musei, i negozi, i bistrot... I luoghi più cool suggeriti da quattro parisiennes innamorate della città (Di domenica 15 maggio 2022) «Parigi è sempre una buona idea». Lo pensano in molti, ma nel 1954 fu Audrey Hepburn a dirlo ad Humphrey Bogart nel film Sabrina. Lei, attrice nata in Belgio, icona senza tempo, era la più Parigina delle parisiennes, senza essere nata in città. Leggiadra, elegante, con un piglio delicato, ma deciso e consapevole. Come la città stessa e come le Parigine, con quello spirito speciale diviso tra bellezza classica e avanguardia. In attesa della guida Parigi al femminile di Elisa B. Pasino (Morellini), in uscita il 19 maggio, quattro di loro, provenienti da settori diversi, ci accompagnano nei luoghi preferiti. Svelandoci la Parigi di oggi e come sarà domani. Uno scorcio di Place des Voges, la più antica ... Leggi su iodonna (Di domenica 15 maggio 2022) «è sempre una buona idea». Lo pensano in molti, ma nel 1954 fu Audrey Hepburn a dirlo ad Humphrey Bogart nel film Sabrina. Lei, attrice nata in Belgio, icona senza tempo, era la piùna delle, senza essere nata in. Leggiadra, elegante, con un piglio delicato, ma deciso e consapevole. Come lastessa e come lene, con quello spirito speciale diviso tra bellezza classica e avanguardia. In attesaguidaal femminile di Elisa B. Pasino (Morellini), in uscita il 19 maggio,di loro, provenienti da settori diversi, ci accompagnano neipreferiti. Svelandoci ladi oggi e come sarà domani. Uno scorcio di Place des Voges, la più antica ...

CarloCalenda : La catastrofe c’è in tutto l’Occidente. Basta vedere cosa accade con Trump in USA. Una parte dell’elettorato scegli… - elesseti : Ma si può vedere live questa cosa?? - siforseno : @Kejt357 Non male la cosa Kejt, sai quanti posti riusciresti a vedere!?! - CRYL4TER : ma ora che ci penso lei può vedere cosa guardo IO???? chissà se ha notato 365 days nella lista?? - lacjpa : RT @thelazzinho: Finalmente sto iniziando a vedere ogni cosa al suo posto -