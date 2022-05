Convocati Atalanta: out Toloi e Pezzella, c'è Zapata contro il Milan (Di domenica 15 maggio 2022) Sono 21 i Convocati di Gian Piero Gasperini per la partita che oggi a San Siro vedrà l'Atalanta affrontare il Milan in una sfida... Leggi su calciomercato (Di domenica 15 maggio 2022) Sono 21 idi Gian Piero Gasperini per la partita che oggi a San Siro vedrà l'affrontare ilin una sfida...

Advertising

fcin1908it : Atalanta, un titolare non convocato per il Milan: presente invece Zapata - sportli26181512 : Convocati Atalanta: out Toloi e Pezzella, c'è Zapata contro il Milan: Sono 21 i convocati di Gian Piero Gasperini p… - sportli26181512 : Convocati Atalanta: out Toloi e Pezzella, c'è Zapata: Sono 21 i convocati di Gian Piero Gasperini per la partita ch… - cmdotcom : Convocati #Atalanta: out Toloi e Pezzella, c'è #Zapata contro il #Milan #MilanAtalanta - Milannews24_com : Convocati Atalanta per il Milan: le scelte di Gasperini per il match -