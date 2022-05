Congedo mestruale, nuovo disegno di legge | Si potranno ottenere dai 3 ai 5 giorni di permesso retribuito (Di domenica 15 maggio 2022) Nei prossimi giorni si discuterà di un nuovo disegno di legge che, tra le proposte, prevede il Congedo mestruale. Vediamo di cosa si tratta. Il nuovo disegno di legge, intitolato “legge Organica per la Tutela dei Diritti Sessuali e Riproduttivi e la Garanzia dell’Interruzione Volontaria della Gravidanza”, prevede diverse proposte volte a supportare la salute sessuale e riproduttiva. Tra le misure, l’introduzione del Congedo mestruale è quella che più sta facendo discutere in questi giorni: si tratterebbe del primo caso in Europa. Congedo mestruale e dismenorrea La proposta di legge relativa al ... Leggi su howtodofor (Di domenica 15 maggio 2022) Nei prossimisi discuterà di undiche, tra le proposte, prevede il. Vediamo di cosa si tratta. Ildi, intitolato “Organica per la Tutela dei Diritti Sessuali e Riproduttivi e la Garanzia dell’Interruzione Volontaria della Gravidanza”, prevede diverse proposte volte a supportare la salute sessuale e riproduttiva. Tra le misure, l’introduzione delè quella che più sta facendo discutere in questi: si tratterebbe del primo caso in Europa.e dismenorrea La proposta direlativa al ...

petergomezblog : Spagna, in arrivo la legge che introduce il congedo mestruale: tre giorni al mese. Primo Paese in Occidente… - angexzanetti : RT @Biancanevermind: 'Ma io non capisco il bisogno del congedo mestruale, io non mi accorgo nemmeno di averle le mestruazioni ahahaha' e no… - stomalissimo : RT @Biancanevermind: 'Ma io non capisco il bisogno del congedo mestruale, io non mi accorgo nemmeno di averle le mestruazioni ahahaha' e no… - annyp1432 : RT @Biancanevermind: 'Ma io non capisco il bisogno del congedo mestruale, io non mi accorgo nemmeno di averle le mestruazioni ahahaha' e no… - 94CuddlyZayn : RT @Biancanevermind: 'Ma io non capisco il bisogno del congedo mestruale, io non mi accorgo nemmeno di averle le mestruazioni ahahaha' e no… -