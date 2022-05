"Con chi vuole mettersi in contatto". Mark Milley, la mossa spregiudicata del generale Usa: guerra ribaltata? (Di domenica 15 maggio 2022) Mark Milley è il capo degli Stati Maggiori Riuniti e ha intenzione di mettersi in contatto con il collega Valerij Gerasimov per parlare dei dettagli operativi della guerra in Ucraina. È l'indiscrezione riportata da Repubblica, secondo cui ci sono segnali incoraggianti dopo la ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Russia, sancita dalla telefonata di venerdì tra Lloyd Austin e Sergej Shoigu. Washington e Mosca non si parlavano dallo scorso 18 febbraio, ovvero da una settimana prima che il Cremlino lanciasse ufficialmente la sua “operazione militare speciale” in Ucraina. Con la ripresa del negoziato diplomatico gli Stati Uniti vogliono far capire alla Russia che un accordo potrebbe essere trovato: in caso contrario, gli americani sarebbero pronti, dato che hanno appena ordinato la rotazione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022)è il capo degli Stati Maggiori Riuniti e ha intenzione diincon il collega Valerij Gerasimov per parlare dei dettagli operativi dellain Ucraina. È l'indiscrezione riportata da Repubblica, secondo cui ci sono segnali incoraggianti dopo la ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Russia, sancita dalla telefonata di venerdì tra Lloyd Austin e Sergej Shoigu. Washington e Mosca non si parlavano dallo scorso 18 febbraio, ovvero da una settimana prima che il Cremlino lanciasse ufficialmente la sua “operazione militare speciale” in Ucraina. Con la ripresa del negoziato diplomatico gli Stati Uniti vogliono far capire alla Russia che un accordo potrebbe essere trovato: in caso contrario, gli americani sarebbero pronti, dato che hanno appena ordinato la rotazione di ...

