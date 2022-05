Con chi viaggi: il film con Rovazzi, Lillo, Mastronardi e De Rossi (Di domenica 15 maggio 2022) Il 23, 24 e 25 maggio al cinema “Con chi viaggi” di YouNuts, il film distribuito e prodotto da Lucky Red, in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon. Diretto dal duo YouNuts! composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, già alla regia di “Sotto il sole di Riccione”, il film vede un cast eccezionale composto da Lillo, Alessandra Mastronardi, Michela De Rossi e Fabio Rovazzi, qui alle prese con una commedia on the road dalle tinte noir. Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto da Roma a Gubbio: tra una chiacchierata e l’altra, segreti e fraintendimenti, risate e colpi di scena, il viaggio si trasformerà in una vera avventura per i quattro ... Leggi su lopinionista (Di domenica 15 maggio 2022) Il 23, 24 e 25 maggio al cinema “Con chi” di YouNuts, ildistribuito e prodotto da Lucky Red, in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon. Diretto dal duo YouNuts! composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, già alla regia di “Sotto il sole di Riccione”, ilvede un cast eccezionale composto da, Alessandra, Michela Dee Fabio, qui alle prese con una commedia on the road dalle tinte noir. Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere uno in auto da Roma a Gubbio: tra una chiacchierata e l’altra, segreti e fraintendimenti, risate e colpi di scena, ilo si trasformerà in una vera avventura per i quattro ...

