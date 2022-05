Commozione Insigne '10 anni di amore forte, Napoli casa mia' (Di domenica 15 maggio 2022) "Ringrazio tutti i tifosi, per me da napoletano è indescrivibile, Napoli è casa mia, non dimenticherò mai". Così un emozionatissimo Lorenzo Insigne, ai microfoni di DAZN, nel giorno della sua ultima ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 15 maggio 2022) "Ringrazio tutti i tifosi, per me da napoletano è indescrivibile,mia, non dimenticherò mai". Così un emozionatissimo Lorenzo, ai microfoni di DAZN, nel giorno della sua ultima ...

Advertising

giornaleradiofm : Commozione Insigne '10 anni di amore forte, Napoli casa mia' - sportli26181512 : Striscioni, lacrime e gol, Insigne saluta Napoli: 'L'amore per questa maglia è per sempre': Striscioni, lacrime e g… - infoitsport : Insigne saluta Napoli con un gol, commozione al Maradona: il Genoa con un piede in Serie B - infoitsport : Napoli-Genoa è la vittoria Champions di Insigne: gol, musica, giro di campo e tanta commozione - glooit : Commozione Insigne '10 anni di amore forte, Napoli casa mia' leggi su Gloo -