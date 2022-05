"Come sono andato in onda". Flavio Insinna, la confessione dalla Venier: il dettaglio-choc sfuggito a tutti (Di domenica 15 maggio 2022) Flavio Insinna è stato tra gli ospiti di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 15 maggio. Il noto conduttore de L'Eredità ultimamente è stato impegnato anche con una fiction di Rai1, che andrà in onda a partire da domani, lunedì 16, e sarà intitolata “A muso duro”: Insinna sarà il protagonista di uno sceneggiato che racconta la nascita delle prime paraolimpiadi grazie all'intuizione di un medico, Antonio Maglio. Il conduttore e attore della Rai ha innanzitutto voluto svelare un piccolo aneddoto: “Adesso si può dire, voi non ve ne siete accorti ma abbiamo fatto dei giochi di prestigio perché giravo e conducevo. E quelli più appassionati se ne sono accorti e hanno detto ‘Insinna è impazzito e si è tinto i capelli', ma non era per vanità bensì servivano ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022)è stato tra gli ospiti di Maranella puntata di Domenica In del 15 maggio. Il noto conduttore de L'Eredità ultimamente è stato impegnato anche con una fiction di Rai1, che andrà ina partire da domani, lunedì 16, e sarà intitolata “A muso duro”:sarà il protagonista di uno sceneggiato che racconta la nascita delle prime paraolimpiadi grazie all'intuizione di un medico, Antonio Maglio. Il conduttore e attore della Rai ha innanzitutto voluto svelare un piccolo aneddoto: “Adesso si può dire, voi non ve ne siete accorti ma abbiamo fatto dei giochi di prestigio perché giravo e conducevo. E quelli più appassionati se neaccorti e hanno detto ‘è impazzito e si è tinto i capelli', ma non era per vanità bensì servivano ...

Advertising

CottarelliCPI : Oggi sul sito del Corriere si spiega come ottenere il bonus tende da sole. Sconti del 50% fino a 60K euro. Questi s… - matteosalvinimi : #Salvini: Sono felice che non andrà davanti a un'Aula di tribunale un uomo perbene come @FontanaPres: non pervenute… - IlContiAndrea : Ok mi sono venuti i brividi come è accaduto a Sanremo. Ci siamo. Ci siamo #Mahmood #Blanco #Brividi #Escita… - bbmgrcmlgmo : @CostantinoMane1 @DAVIDPARENZO @NATO Sia l'Ucraina che la Georgia erano neutrali, eppure sono state aggredire. All'… - disappointedemi : -mi sono rifiutata di avere altri come lui, poi sei arrivato tu e nulla è stato più come prima. Sei stato fondament… -