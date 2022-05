Cingolani: siamo in economia di guerra, prezzo gas va calmierato (Di domenica 15 maggio 2022) Il prezzo del gas va calmierato, perché ci troviamo in una economia di guerra. Parla chiaramente il ministro per la Transizione energetica, Roberto Cingolani, aggiungendo che il prezzo è cresciuto "a livelli inaccettabili". Il ministro ha spiegato che il 14 maggio dello scorso anno il prezzo del gas costava 25 centesimi al metro cubo, mentre ora costa 1,5 euro al metro cubo. "Il gas - ha aggiunto Cingolani - è esattamente nella stessa quantità di prima, è semplicemente una legge di mercato, alla quale contribuiscono le tensioni geopolitiche e meccanismi speculativi"."Questo prezzo cresce a livelli inaccettabili - ha proseguito - ma non c'è una causa fisica: iniziamo a chiederci quanto questo libero mercato sia funzionando. Come Italia ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 15 maggio 2022) Ildel gas va, perché ci troviamo in unadi. Parla chiaramente il ministro per la Transizione energetica, Roberto, aggiungendo che ilè cresciuto "a livelli inaccettabili". Il ministro ha spiegato che il 14 maggio dello scorso anno ildel gas costava 25 centesimi al metro cubo, mentre ora costa 1,5 euro al metro cubo. "Il gas - ha aggiunto- è esattamente nella stessa quantità di prima, è semplicemente una legge di mercato, alla quale contribuiscono le tensioni geopolitiche e meccanismi speculativi"."Questocresce a livelli inaccettabili - ha proseguito - ma non c'è una causa fisica: iniziamo a chiederci quanto questo libero mercato sia funzionando. Come Italia ...

