Ciclismo su pista, Nations Cup Milton 2022: Balsamo oro nell'Omnium, Vece terza nei 500

L'Italia continua a collezionare medaglie a Milton, in Canada, nella seconda tappa della Nations Cup 2022 di Ciclismo su pista. Nella notte italiana, Elisa Balsamo ha trionfato nell'Omnium in una gara dominata. In testa fin dalle prime prove, la cuneese ha allungato nella corsa ad eliminazione per poi gestire in quella a punti, chiudendo con 117 punti. Seconda posizione per precedere la statunitense Jennifer Valente (110 punti), terza l'australiana Alexandra Manly (104 punti). Il team azzurro festeggia anche con Miriam Vece, terza nei 500 metri (+0.701) alle spalle dell'australiana Kristina Klonan, vincitrice in 32.987, e della tedesca Pauline Sophie Grabosch, seconda a +0,473.

