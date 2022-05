“Ci manca la terra sotto i piedi”. Lutto nella musica, il famoso cantante morto a 32 anni (Di domenica 15 maggio 2022) Lutto nella musica, è morto il cantante dei Katastro, Andy Chaves. Il ragazzo aveva solo 32 anni ed era una delle tre vittime che sono morte dopo che un veicolo si è scontrato con attrezzature da costruzione lungo la strada sulla North Pacific Highway, in California. Da quel poco che si è riusciti a ricostruire, la polizia di Newport Beach è stata chiamata sul posto intorno alle 00:45. Poco dopo gli agenti hanno tristemente confermato tre vittime. Andy Chaves è stato subito identificato insieme a Crystal McCallum, 34 anni, e Wayne Walter Swanson Jr, 40. Non solo, è stato anche riferito che tre lavoratori stradali che si trovavano nelle vicinanze quando è avvenuta la collisione sono stati portati in ospedale con ferite lievi. In una dichiarazione della polizia di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 15 maggio 2022), èildei Katastro, Andy Chaves. Il ragazzo aveva solo 32ed era una delle tre vittime che sono morte dopo che un veicolo si è scontrato con attrezzature da costruzione lungo la strada sulla North Pacific Highway, in California. Da quel poco che si è riusciti a ricostruire, la polizia di Newport Beach è stata chiamata sul posto intorno alle 00:45. Poco dopo gli agenti hanno tristemente confermato tre vittime. Andy Chaves è stato subito identificato insieme a Crystal McCallum, 34, e Wayne Walter Swanson Jr, 40. Non solo, è stato anche riferito che tre lavoratori stradali che si trovavano nelle vicinanze quando è avvenuta la collisione sono stati portati in ospedale con ferite lievi. In una dichiarazione della polizia di ...

