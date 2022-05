Chi è il santo del deserto amato da Papa Francesco (Di domenica 15 maggio 2022) AGI - Non è dato ai papi stabilire le gerarchie tra i santi. Ma avere le loro personali simpatie, quello sì. Allora non c'è da dubitare che Francesco un occhio di riguardo lo abbia, per quel briccone gaudente andato a vivere nel deserto per spiegare ai suoi simili che stare tutti insieme, da fratelli, è la cosa più bella del mondo. Anzi, l'unica cosa possibile al mondo. Tanto che a Charles de Foucauld il Papa dedica le ultime righe della sua ultima enciclica, quella in cui chiede al mondo di riscoprire il valore della fratellanza universale. Per non dire che domenica lo eleverà alla gloria degli altari, santo tra i santi, in compagnia di altri nove santi esattamente come lui. Ma – senza voler togliere nulla a nessuno – è quello di Foucauld il nome che tutti ricordano. Sarà perché piaceva molto a Don Primo Mazzolari, ... Leggi su agi (Di domenica 15 maggio 2022) AGI - Non è dato ai papi stabilire le gerarchie tra i santi. Ma avere le loro personali simpatie, quello sì. Allora non c'è da dubitare cheun occhio di riguardo lo abbia, per quel briccone gaudente andato a vivere nelper spiegare ai suoi simili che stare tutti insieme, da fratelli, è la cosa più bella del mondo. Anzi, l'unica cosa possibile al mondo. Tanto che a Charles de Foucauld ildedica le ultime righe della sua ultima enciclica, quella in cui chiede al mondo di riscoprire il valore della fratellanza universale. Per non dire che domenica lo eleverà alla gloria degli altari,tra i santi, in compagnia di altri nove santi esattamente come lui. Ma – senza voler togliere nulla a nessuno – è quello di Foucauld il nome che tutti ricordano. Sarà perché piaceva molto a Don Primo Mazzolari, ...

