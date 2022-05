Che tempo che fa, Luciana Littizzetto prende le difese della nota giornalista: “”Resisti, non mollare…” (Di domenica 15 maggio 2022) La simpatia comica torinese, anche per questa puntata appena passata, ha voluto prendere posizione, naturalmente senza peli sulla lingua. Anche per questa Domenica 15 Maggio, come di consueto, abbiamo assistito… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 15 maggio 2022) La simpatia comica torinese, anche per questa puntata appena passata, ha volutore posizione, naturalmente senza peli sulla lingua. Anche per questa Domenica 15 Maggio, come di consueto, abbiamo assistito… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

LCuccarini : Il tempo è volato via. Sembra ieri che ci siamo conosciuti ed eccoci alla finale. Che questa esperienza vi resti n… - Mov5Stelle : La #Salvamare è la risposta che l'Italia aspettava da tempo per risanare gli ecosistemi di mari, fiumi e laghi. - ferrazza : Se quelli che un tempo facevano lavori stagionali oggi preferiscono il reddito di cittadinanza, il problema non è i… - Helen_Clarvoe : RT @chitrio: Oggi un professore universitario mi spiegava che nel buco nero non c’è tempo e non c’è spazio e io che dico sempre la cosa giu… - NSa4m : comunque io sono ancora scioccato per l'eliminazione di chri ogni volta che ci penso per me è inconcepibile, cioè è… -