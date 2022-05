Cesara Buonamici | la foto rubata al suo matrimonio | clamoroso | come la sorprendono all' altare | Guarda

(Di domenica 15 maggio 2022) E venne il giorno delsi è inatti sposata con Joshua Kalam, medico israeliano e suo storico compagno. A sorpresa, nozze civili. La mezzobusto del Tg5 aveva recentemente spiegatola coppia avesse deciso di sposarsi soltanto ora, per concludere un percorso, dopo lunghissimi anni di rapporto in cui alle nozze non avevano mai pensato. Alla cerimonia, per pochi intimi, erano presenti anche Clemente Mimun, direttore del Tg5, ed Emanuele Filiberto. Tra gli ospiti vip anche Cesare Prandelli, il generale Leonardo Tricarico e ilgrafo Mario Sestini. La festa, che conterà un centinaio di invitati, si svolgerà il prossimo mercoledì a Roma. E nel frattempo, proprio Mimun ha fatto "filtrare" sui suoi canali social alcuni scatti delle nozze di...

Advertising

zazoomblog : Cesara Buonamici si è sposata! Il sì dopo 24 anni di fidanzamento – Foto - #Cesara #Buonamici #sposata! - peppesava : RT @Ragusanews: Cesara Buonamici ha spostao Joshua Kalman, un fidanzamento lungo 24 anni - Ragusanews : Cesara Buonamici ha spostao Joshua Kalman, un fidanzamento lungo 24 anni - infoitcultura : Cesara Buonamici si è sposata: matrimonio con Joshua Kalman - infoitcultura : Cesara Buonamici si è sposata con Joshua Kalman/ Foto matrimonio a Fiesole ma festa… -

Un elegante tailleur bianco per pronunciare il fatidico "sì".si è sposata, dopo ventiquattro anni ha coronato con rito civile l'unione con il compagno Joshua Kalman a Fiesole, città dove la giornalista del Tg5 è nata 65 anni fa. Pochi gli ...Fiori d'arancio per. Oggi lo storico volto del Tg5 è convolata a nozze con il compagno Joshua Kalman a Fiesole , Firenze. A officare il rito civile la sindaca nonché amica della coppia Anna Ravoni, che ...Alla fine Cesara Buonamici ha detto sì e ha sposato il compagno Joshua Kalman, il medico israeliano al quale è legata da 24 anni. La cerimonia, con rito civile, si tenuta ieri in comune a a Fiesole, c ...Così in un momento importante per la sua vita, Cesara Buonamici ha deciso di tornare tra le colline toscane per dire sì al compagno Con la fascia tricolore il primo cittadino, in una delle sale del pa ...