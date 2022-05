Cerimonia commovente per l’addio di Insigne | è successo al Maradona

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 15 maggio 2022) Manca poco per l’inizio dell’attesissimo match Napoli-Genoa, valido per la 37esima giornata di Serie A. Una partita molto sentita, non solo per quanto riguarda la classifica, ma soprattutto perché sarà l’ultima gara alper Lorenzo. Il capitano del Napoli lascerà la squadra azzurra appena si concluderà questa stagione in corso, per poi prendere il primo aereo con destinazione Toronto. Ma il suo addio non potrà di certo passare inosservato proprio per questo la SSC Napoli, in accordo con il calciatore, ha organizzato unadi addio del 24 azzurro.LorenzoAddio, laprima di Napoli-Genoa Napoli-Genoa è stata anticipata da un bellissimo spettacolo perdi Lorenzo ...