Advertising

eaglesinthewind : @aochianni @LeonettiFrank La nuova villa di Ceferin costa….?? - Pall_Gonfiato : #Ceferin attacca la #Juventus - notizie_milan : Aleksander Ceferin: “Nuova Champions ultimo chiodo nella bara della Superlega” - ducciosiena : @MilanNewsit Sbagliarono i contenuti ma , é ora che la Uefa sparisca con tutti i suoi dirigenti. É ora di una nuova… - ducciosiena : RT @MilanNewsit: Ceferin: 'La nuova champions è l'ultimo chiodo sulla bara della Superlega' -

Lariforma della Champions League è stato l'ultimo chiodo nella bara. La bara è stata preparata molto prima, ma ora dovevamo chiuderla completamente'. 'Champions Le grandi squadre ...bordata nei confronti di Agnelli e Florentino Perez da parte del presidente dell'Uefa. Non perde occasione Aleksandarper pungere Juve, Real e Barcellona - i principali promotori della ...La bara è stata preparata molto prima, ma ora dovevamo chiuderla completamente», ha aggiunto il numero uno dell’UEFA. E comunque non mi piace chiamarla Superlega, perché questo progetto è tutto tranne ...'Nuova Champions La nuova riforma della Champions League è stato l’ultimo chiodo nella bara. E comunque non mi piace chiamarla Superlega, perché questo progetto è tutto tranne che, appunto, una Super ...