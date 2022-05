Carambola tra auto e moto, incidente mortale sulla Roma-Fiumicino. Traffico in tilt (Di domenica 15 maggio 2022) Fiumicino – Sull’autostrada A91 “Roma-Fiumicino”, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 16,000, è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione aeroporto. Nell’incidente che ha coinvolto auto e moto, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona è morta. Il Traffico è stato deviato. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 15 maggio 2022)– Sull’strada A91 “”, a causa di unavvenuto all’altezza del chilometro 16,000, è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione aeroporto. Nell’che ha coinvolto, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona è morta. Ilè stato deviato. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è ...

