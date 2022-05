Cambio d’abito per la festa | Giorgia Palmas e Filippo Magnini dolcissimi in pista da ballo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 15 maggio 2022) Sono tante le storie postate sui social dagli amici diche hanno condiviso con loro ore di grande emozione. Ieri sul Lago di Como, è stato celebrato il matrimonio della coppia che si sono giurati amore eterno davanti a Dio. E dopo la cerimonia in chiesa, è arrivato il momento della. Tutti gli invitati sono stati accolti in una bellissima villa sul Lago di Como con una vista mozzafiato. Impossibile non immortalare alcuni dei dettagli meravigliosi di questae anche tutta la gioia dei due sposi. Per lasi sono cambiati, come si può vedere anche nelle storie social postate da Elena Barolo, ex velina e una delle migliori amiche di ...