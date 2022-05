Calciomercato Juventus, futuro di Morata incerto: Atletico inamovibile! (Di domenica 15 maggio 2022) La stagione della Juventus può essere definita matematicamente chiusa: i bianconeri stanno per terminare una stagione senza alzare alcun trofeo, cosa che non accadeva dal 2010/11. Quest’anno la Vecchia Signora ha disputato un’annata con alti e bassi: in campionato non ha mai lottato per lo scudetto, ma ha ottenuto la qualificazione in Champions League; il cammino nell’ex Coppa dei Campioni si è fermato agli ottavi contro il Villarreal e poi ci sono state le sconfitte con l’Inter sia nella Supercoppa italiana che nella finale di Coppa Italia. Domani sera contro la Lazio sarà l’ultima gara dei bianconeri all’Allianz Stadium, con Paulo Dybala e Giorgio Chiellini che saluteranno i tifosi. In estate dovrebbero esserci numerosi cambiamenti in rosa, poiché l’obiettivo della dirigenza è quello di ricostruire un organico competitivo per tornare a ... Leggi su rompipallone (Di domenica 15 maggio 2022) La stagione dellapuò essere definita matematicamente chiusa: i bianconeri stanno per terminare una stagione senza alzare alcun trofeo, cosa che non accadeva dal 2010/11. Quest’anno la Vecchia Signora ha disputato un’annata con alti e bassi: in campionato non ha mai lottato per lo scudetto, ma ha ottenuto la qualificazione in Champions League; il cammino nell’ex Coppa dei Campioni si è fermato agli ottavi contro il Villarreal e poi ci sono state le sconfitte con l’Inter sia nella Supercoppa italiana che nella finale di Coppa Italia. Domani sera contro la Lazio sarà l’ultima gara dei bianconeri all’Allianz Stadium, con Paulo Dybala e Giorgio Chiellini che saluteranno i tifosi. In estate dovrebbero esserci numerosi cambiamenti in rosa, poiché l’obiettivo della dirigenza è quello di ricostruire un organico competitivo per tornare a ...

