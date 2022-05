Calcio | Serie A Spalletti ' Abbiamo salutato Insigne nel modo giusto'

Advertising

SkySport : Milan, squadra in ritiro prima dell'Atalanta: decisione dei giocatori #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanAtalanta… - RepSscNapoli : Il Napoli ha le password di Osimhen: può scrivere sui social al posto suo - OptaPaolo : 9 - Lorenzo #Insigne ha messo a referto il suo nono gol su calcio di rigore nella Serie A in corso, piú che qualsia… - tuttosport : #Dybala, saluto commosso alla #Juve: 'Pensavo di restare di più' ?? - sportface2016 : #Milan-#Atalanta, applausi anche per #Kessié durante la lettura delle formazioni -

Sky Sport

Fa parte di quella cerchia di calciatori che dal nulla ti creano la soluzione, è uno di quei prestigiatori del, come Baggio, Del Piero, Totti, che tutti gli allenatori vorrebbero avere perché ...TORINO - A due partite dalla conclusione della stagione, e della sua avventura in bianconero iniziata nel 2015, saluta con affetto la Juventus, con un lungo messaggio sui social network: " E' ... Serie A, le squadre che hanno fatto più tiri in porta in una partita. CLASSIFICA 'Avremmo potuto raggiungere altri obiettivi, ci dispiace non esserci riusciti'.NAPOLI (ITALPRESS) - 'Quello di questo pomeriggio è un ...Da Terni a Messina, per vivere un'esperienza che lo ha rafforzato. Filippo Damian è stato tra gli elementi di maggior classe tra i giallorossi che hanno ottenuto la salvezza in Serie C grazie alla cav ...