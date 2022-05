Calcio, Serie A: il Napoli stende il Genoa, il Sassuolo espugna Bologna (Di domenica 15 maggio 2022) Si sono concluse le partite del pomeriggio di questa domenica 15 maggio 2022, riguardanti il 37esimo turno della Serie A 2021-2022. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Bologna-Sassuolo 1-3 (ore 12.30) Nel lunch match, il derby emiliano va ai neroverdi, che passano al Dall’Ara grazie a una doppietta di Scamacca e a una rete del solito Berardi. Per i padroni di casa nulla da fare, se non il gol della bandiera, segnato su rigore, dagli 11 metri, da Orsolini. Sassuolo undicesimo a quota 50, Bologna tredicesimo a 43 punti. Napoli-Genoa 3-0 (ore 15.00) Nel giorno del saluto di Lorenzo Insigne alla sua gente, i partenopei fanno un sol boccone dei liguri. Osimhen apre le marcature nel primo tempo, per il momentaneo 1-0, poi nella ripresa va a segno un commosso Insigne, ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Si sono concluse le partite del pomeriggio di questa domenica 15 maggio 2022, riguardanti il 37esimo turno dellaA 2021-2022. Andiamo a vedere come sono andate le cose.1-3 (ore 12.30) Nel lunch match, il derby emiliano va ai neroverdi, che passano al Dall’Ara grazie a una doppietta di Scamacca e a una rete del solito Berardi. Per i padroni di casa nulla da fare, se non il gol della bandiera, segnato su rigore, dagli 11 metri, da Orsolini.undicesimo a quota 50,tredicesimo a 43 punti.3-0 (ore 15.00) Nel giorno del saluto di Lorenzo Insigne alla sua gente, i partenopei fanno un sol boccone dei liguri. Osimhen apre le marcature nel primo tempo, per il momentaneo 1-0, poi nella ripresa va a segno un commosso Insigne, ...

