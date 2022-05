Calcio: Serie A. Gasperini 'Il Milan merita lo scudetto' (Di domenica 15 maggio 2022) "Penso che abbiamo fatto una buona partita; in gara fino al 2 - 0". MilanO - "Il Milan oggi è stato forte ed è una squadra che merita di vincere lo scudetto. Penso che abbiamo fatto una buona partita. ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 15 maggio 2022) "Penso che abbiamo fatto una buona partita; in gara fino al 2 - 0".O - "Iloggi è stato forte ed è una squadra chedi vincere lo. Penso che abbiamo fatto una buona partita. ...

