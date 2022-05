Calcio, bambino si sente male durante una partita: ricoverato in ospedale a Parma (Di domenica 15 maggio 2022) Attimi di spavento nel Reggiano, dove un bambino della formazione under 10 della Reggiana si è sentito male durante una partita in corso al centro sportivo di Rolo. Attraverso un post sui social, il club ha spiegato: “Il giovane calciatore è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato tramite l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma, dove si è ripreso e rimane ricoverato al fine di effettuare gli accertamenti medici del caso“. Alla base di tale malore ci sarebbe una reazione allergica, causato da qualcosa mangiato in precedenza. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Attimi di spavento nel Reggiano, dove undella formazione under 10 della Reggiana si è sentitounain corso al centro sportivo di Rolo. Attraverso un post sui social, il club ha spiegato: “Il giovane calciatore è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato tramite l’elisoccorso all’Maggiore di, dove si è ripreso e rimaneal fine di effettuare gli accertamenti medici del caso“. Alla base di tale malore ci sarebbe una reazione allergica, causato da qualcosa mangiato in precedenza. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Calcio, bambino si sente male durante una partita: ricoverato in ospedale a #Parma - monamjour : Tienila così Momi che sei bona uguale ma se proprio ti da fastidio i trucchi più diffusi sono la frangetta e l'ep…… - MARFA75 : @SpudFNVPN Grande RAGNO… in dieci righe hai scritto il sogno di ogni bambino napoletano che gioca a calcio….!!!! Chapeau ???????????????????????????????? - antivallerino : Sappi che da oggi in poi, quando un bambino giocherà a calcio per le strade di Napoli, indosserà questa maglia e so… - LoSparaCazzate : RT @Davidone74: Ma ci sono ancora le mamme del 'non correre troppo che poi sudi' urlato al bambino durante l'allenamento di calcio o altro? -