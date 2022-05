Cagliari, Vicario si esalta: due club di Serie A se lo contendono (Di domenica 15 maggio 2022) Al termine della stagione, Vicario rientrerà al Cagliari dal prestito all’Empoli: due club di Serie A se lo contendono L’edizione odierna de Il Tempo tesse le lodi a Guglielmo Vicario, protagonista ieri di una prestazione brillante e di carattere nel match con la Salernitana. La stagione del portiere del Cagliari, ora in prestito all’Empoli, non è passata di certo inosservata e, stando a quanto riporta il quotidiano, sia Lazio che Fiorentina avrebbero messo sulla lista della spesa per la prossima sessione di calciomercato proprio il nome dell’estremo difensore friulano che, a fine stagione tornerà in Sardegna per decidere il proprio futuro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) Al termine della stagione,rientrerà aldal prestito all’Empoli: duediA se loL’edizione odierna de Il Tempo tesse le lodi a Guglielmo, protagonista ieri di una prestazione brillante e di carattere nel match con la Salernitana. La stagione del portiere del, ora in prestito all’Empoli, non è passata di certo inosservata e, stando a quanto riporta il quotidiano, sia Lazio che Fiorentina avrebbero messo sulla lista della spesa per la prossima sessione di calciomercato proprio il nome dell’estremo difensore friulano che, a fine stagione tornerà in Sardegna per decidere il proprio futuro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

DAZN_IT : Non era una partita come le altre per Guglielmo Vicario ???? #EmpoliSalernitana #Cagliari #Vicario #SerieATIM - infoitsport : Vicario cuore rossoblù: 'La mia prestazione per i compagni del Cagliari. Spero riescano a salvarsi' - CalcioNews24 : #Vicario si mette in mostra, due club lo puntano - russ_mario1 : RT @TuttoCagliari: Il Mattino di Salerno - Vicario para anche per il 'suo' Cagliari. Viva la sincerità - PunditItalian : RT @ChrisElMuss: Il rigore parato da #Vicario a #Perotti tiene il #Cagliari a - 2 che torna così padrone del proprio destino per la permane… -