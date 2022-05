Cagliari-Inter, Serie A: probabili formazioni e diretta TV (Di domenica 15 maggio 2022) Cagliari-Inter è la gara che questa sera, a partire dalle 20.45, vedremo all’Unipol Domus, nella penultima gara del campionato di Serie A 21-22. Gara ad alta tensione, con gli ospiti costretti a cercare la vittoria per agganciare o superare il Milan in testa alla classifica e i padroni di casa in piena corsa salvezza a 180 minuti dalla fine stagione. Ecco cosa c’è da sapere sulla sfida. Statistiche e curiosità di Cagliari-Inter La formazione sarda si presenta in graduatoria con 29 punti (6 vittorie, 11 pareggi, 19 sconfitte), i quali relegano la squadra rossoblù in 18a posizione. La formazione affidata ad Agostini proviene dalla sconfitta subita in casa contro l’Hellas Verona e il più recente pareggio maturato nella trasferta di Salerno per 1-1 (Verdi per i campani, Altare per gli ospiti). I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022)è la gara che questa sera, a partire dalle 20.45, vedremo all’Unipol Domus, nella penultima gara del campionato diA 21-22. Gara ad alta tensione, con gli ospiti costretti a cercare la vittoria per agganciare o superare il Milan in testa alla classifica e i padroni di casa in piena corsa salvezza a 180 minuti dalla fine stagione. Ecco cosa c’è da sapere sulla sfida. Statistiche e curiosità diLa formazione sarda si presenta in graduatoria con 29 punti (6 vittorie, 11 pareggi, 19 sconfitte), i quali relegano la squadra rossoblù in 18a posizione. La formazione affidata ad Agostini proviene dalla sconfitta subita in casa contro l’Hellas Verona e il più recente pareggio maturato nella trasferta di Salerno per 1-1 (Verdi per i campani, Altare per gli ospiti). I ...

Inter : ?? | PARTENZA In viaggio verso Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - MatteoBarzaghi : Steven Zhang arrivato nel ritiro dell’Inter a Cagliari @SkySport #zhang @APaventi - Inter_en : ?? | DEPARTURE Off to Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - 1987_Lorenza : RT @JoIloveJu: L'Inter è atterrata a Cagliari. Rigore per l'Inter. ?????? - siimo___ : RT @MatteDj23: Milan-Atalanta 2 *esaltazione totale* Cagliari-Inter X Quanto sarebbe da Inter una cosa del genere? -