Cagliari-Inter, Marotta: “Vedremo se il Milan sarà più bravo di noi. Rinnovo Perisic? Nostra volontà chiara” (Di domenica 15 maggio 2022) “Un campionato molto avvincente, non succedeva da anni ed è un lato positivo. E’ normale che noi facciamo la Nostra corsa, se loro saranno più bravi punto. Il Cagliari è sempre un campo insidioso, la squadra è sempre espressione di un livello calcistico e agonistico intenso, il pubblico è sempre molto caldo. Come sempre il destino di questa partita dipende da noi”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, prima della partita contro il Cagliari: “Rinnovo Perisic? Quando finirà il campionato affronteremo tutte le situazioni in sospeso tra cui anche questa, nel rispetto della professionalità e del rispetto di un giocatore molto bravo. Da parte Nostra c’è tutta la volontà”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) “Un campionato molto avvincente, non succedeva da anni ed è un lato positivo. E’ normale che noi facciamo lacorsa, se loro saranno più bravi punto. Ilè sempre un campo insidioso, la squadra è sempre espressione di un livello calcistico e agonistico intenso, il pubblico è sempre molto caldo. Come sempre il destino di questa partita dipende da noi”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, Giuseppe, prima della partita contro il: “? Quando finirà il campionato affronteremo tutte le situazioni in sospeso tra cui anche questa, nel rispetto della professionalità e del rispetto di un giocatore molto. Da partec’è tutta la”. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | PARTENZA In viaggio verso Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - MatteoBarzaghi : Steven Zhang arrivato nel ritiro dell’Inter a Cagliari @SkySport #zhang @APaventi - Inter_en : ?? | DEPARTURE Off to Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - fcin1908it : Diretta LIVE, Cagliari-Inter 0-0: Dzeko-Lautaro in attacco, torna Bastoni in difesa - SkySport : ?? L'ARRIVO DELL'INTER ALLO STADIO ?? Stasera la sfida decisiva contro il Cagliari ?? Come finirà la partita? ? ??… -