Cagliari-Inter: le probabili formazioni del match (Di domenica 15 maggio 2022) Cagliari e Inter si affrontano nella 37esima giornata di Serie A in una sfida che mette in palio punti fondamentali per entrambe le squadre. Dopo il pareggio al 99? contro la Salernitana, infatti, i sardi hanno bisogno di portare a casa un risultato positivo per allungare fino all’ultimo turno le speranze di salvezza. Dall’altra parte, invece, i nerazzurri cercano punti chiave per la vittoria del campionato. Per l’Inter, infatti, fallire la sfida in Sardegna potrebbe significare la fine del sogno scudetto che andrebbe ai rivali e cugini del Milan. QUI Cagliari Agostini dovrebbe confermare modulo e Interpreti della trasferta di Salerno. Davanti a Cragno, dunque, ci dovrebbero essere Ceppitelli, Lovato e Altare. In mezzo al campo pronti Deiola, Grassi e Rog, con Bellanova e Lykogiannis sugli esterni. ... Leggi su zon (Di domenica 15 maggio 2022)si affrontano nella 37esima giornata di Serie A in una sfida che mette in palio punti fondamentali per entrambe le squadre. Dopo il pareggio al 99? contro la Salernitana, infatti, i sardi hanno bisogno di portare a casa un risultato positivo per allungare fino all’ultimo turno le speranze di salvezza. Dall’altra parte, invece, i nerazzurri cercano punti chiave per la vittoria del campionato. Per l’, infatti, fallire la sfida in Sardegna potrebbe significare la fine del sogno scudetto che andrebbe ai rivali e cugini del Milan. QUIAgostini dovrebbe confermare modulo epreti della trasferta di Salerno. Davanti a Cragno, dunque, ci dovrebbero essere Ceppitelli, Lovato e Altare. In mezzo al campo pronti Deiola, Grassi e Rog, con Bellanova e Lykogiannis sugli esterni. ...

Advertising

Inter : ?? | PARTENZA In viaggio verso Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - Inter_en : ?? | DEPARTURE Off to Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - Inter : ?? | REWIND Baggio + @bambam9oficial = Vittoria ?? ?? A 24 ore di distanza da #CagliariInter, riviviamo insieme la v… - ferrantelli94 : RT @ElTrattore: Ci eravamo lasciati qui in campionato.. Testa, cuore e anima a Cagliari Partita dura, va sfruttato nei primi minuti l'ent… - FreeScotti182 : RT @mgpg07: Inter atterrata a Cagliari: rigore! -