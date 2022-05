Cagliari-Inter, la MOVIOLA LIVE: annullato il gol di Skriniar, proteste su quello di Darmian (Di domenica 15 maggio 2022) Cagliari-Inter, con fischio d'inizio alle 20.45 alla Sardegna Arena, chiude il programma della domenica di Serie A. Come sempre Calciomercato.com... Leggi su calciomercato (Di domenica 15 maggio 2022), con fischio d'inizio alle 20.45 alla Sardegna Arena, chiude il programma della domenica di Serie A. Come sempre Calciomercato.com...

Advertising

Inter : ?? | PARTENZA In viaggio verso Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - MatteoBarzaghi : Steven Zhang arrivato nel ritiro dell’Inter a Cagliari @SkySport #zhang @APaventi - Inter_en : ?? | DEPARTURE Off to Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - Spykko1 : @scar15385 È impossibile che l'Inter nn vinca a Cagliari, godiamoci la vittoria di oggi e pensiamo al Sassuolo - DAZNTVLive : ?? Road to Scudetto ??Serie A italiana?? ?????? ?????????? ?? @HDAccessTV247 Cagliari - Inter 0-0 LIVE - La diretta della… -