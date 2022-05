Cagliari-Inter, dg Passetti: “Destino nelle nostre mani. Dobbiamo vincere” (Di domenica 15 maggio 2022) “Il nostro Destino è nelle nostre mani”. Il dg del Cagliari, Mario Passetti, è Intervenuto così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro l’Inter. Sfida importantissima per i sardi, che dovranno vincere per uscire dalla zona retrocessione. “Dopo un campionato travagliato e al di sotto delle nostre aspettative, il fatto di essere qui a giocarcela deve essere per noi un grande stimolo. L’Inter è una squadra fortissima, ma Dobbiamo pensare a noi, a vincere e fare la nostra partita”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) “Il nostro”. Il dg del, Mario, èvenuto così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro l’. Sfida importantissima per i sardi, che dovrannoper uscire dalla zona retrocessione. “Dopo un campionato travagliato e al di sotto delleaspettative, il fatto di essere qui a giocarcela deve essere per noi un grande stimolo. L’è una squadra fortissima, mapensare a noi, ae fare la nostra partita”. SportFace.

