Cagliari-Inter, Agostini: “Siamo molto dispiaciuti per questo risultato” (Di domenica 15 maggio 2022) Alessandro Agostini nel post partita di Cagliari-Inter, match della trentasettesiam giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore del Cagliari Alessandro Agostini, al termine del match perso per 3 a 1 contro l’Inter, e valevole per la penultima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’Unipol Domus ai microfoni di DAZN. Che aria si respira dopo questa sconfitta? “Non bella. Siamo dispiaciuti, è chiaro, ma sapevamo che sarebbe stata molto complicata contro una grande squadra”. Ti aspettavi un’Inter più stanca? Forse dovete riprendere da quel gol che vi aveva acceso per un po’… “Sono d’accordo, per forza. C’è da ripartire da quelle piccole cose positive perché non è chiusa. Dobbiamo ... Leggi su intermagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Alessandronel post partita di, match della trentasettesiam giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore delAlessandro, al termine del match perso per 3 a 1 contro l’, e valevole per la penultima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’Unipol Domus ai microfoni di DAZN. Che aria si respira dopo questa sconfitta? “Non bella., è chiaro, ma sapevamo che sarebbe statacomplicata contro una grande squadra”. Ti aspettavi un’più stanca? Forse dovete riprendere da quel gol che vi aveva acceso per un po’… “Sono d’accordo, per forza. C’è da ripartire da quelle piccole cose positive perché non è chiusa. Dobbiamo ...

