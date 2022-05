Buffalo | la strage nel supermercato in diretta su Twitch

(Di domenica 15 maggio 2022) Payton Gendron, 18 anni, e' stato identificato come l'autore dellaneldi, Stato di New York, che si e' verificata il 14 maggio. Prima e durante la sparatoria l'assassino ...

captblicero : Ieri a Buffalo un 18enne ha aperto un fuoco in un supermercato, uccidendo 10 persone e ferendone tre. Ha guidato pi… - VauroSenesi : Il suprematista bianco responsabile della strage di Buffalo (il simpatico emblema che sfoggia non vi ricorda niente… - Agenzia_Ansa : Biden: 'La strage di Buffalo è un atto di terrorismo interno'. E' il commento del presidente statunitense alla str… - FPennabianca : RT @Beaoh11: Il suprematista, autore della strage di Buffalo, ostenta con orgoglio gli stessi simboli dei nazisti buoni di Azov https://t.c… - carloangeli : RT @fratotolo2: Le aperture di tutti i telegiornali sono state dedicate alla strage di #Buffalo, commessa da un “suprematista bianco”. Non… -

Payton Gendron, 18 anni, e' stato identificato come l'autore dellanel supermercato di, Stato di New York, che si e' verificata il 14 maggio. Prima e durante la sparatoria l'assassino ha filmato tutto in diretta su Twitch usando l'account "jimboboiii". ...Sul suo conto c'era già stata una segnalazione alla polizia nel giugno scorso. Una vicenda che riporta al centro del dibattito statunitense la facilità con cui si vendono e ottengono le armiPayton Gendron, 18 anni, e' stato identificato come l'autore della strage nel supermercato di Buffalo, Stato di New York, che si e' verificata il ...Gerdon ha agito in una delle aree a maggiore concentrazione di afroamericani di Buffalo con un'arma d'assalto semiautomatica, un AR-15 acquistato legalmente, sul quale aveva inciso il nome di Virginia ...