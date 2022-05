Brooke in ospedale: Katherine Kelly Lang è caduta durante una gita a cavallo e si è rotta la caviglia (Di domenica 15 maggio 2022) Dal letto di un ospedale dov'è stata operata, Katherine Kelly Lang alias Brooke di Beautiful mette a parte i suoi fan di una brutta caduta durante una gita a cavallo. L'attrice non si scoraggia e cerca di essere positiva Leggi su comingsoon (Di domenica 15 maggio 2022) Dal letto di undov'è stata operata,aliasdi Beautiful mette a parte i suoi fan di una bruttauna. L'attrice non si scoraggia e cerca di essere positiva

