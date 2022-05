Brooke grave in ospedale | Katherine Kelly Lang è caduta durante una gita a cavallo Tutti i dettagli

Advertising

QuotidianPost : Paura per Brooke di Beautiful. Grave incidente a cavallo - infoitcultura : Grave incidente per Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful: le sue condizioni -

La nostra amatacomincia scrivendo: Poi Katherine narra di essere scesa da cavallo e si essersi incamminata lungo un sentiero molto roccioso e accidentato. E' inciampata su una roccia e si è ...... direttamente dal profilo Instagram ufficiale di Katherine Kelly Lang, la celebreLogan di ... Nulla di, per fortuna, ma la Lang a causa di quanto accaduto dovrà stare lontana del set delle ...Tante novità accadranno nel corso delle puntate di Beautiful in programma dal 16 al 22 maggio su Rai 1. Le trame della soap opera rivelano che Finn chiederà in sposa Steffy Forrester. Hope Logan, inve ...Beautiful anticipazioni USA: Brooke contro tutti Le prossime puntate in onda in America ... la morte di Finn e la fine di Steffy in coma in ospedale e poi risvegliata con gravi problemi di amnesia.