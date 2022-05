Britney Spears su Instagram | “Abbiamo perso il nostro bambino”

Leggi su dilei

(Di domenica 15 maggio 2022) Una brutta notizia pere il suo compagno Sam Asghari che hanno deciso di condividere via social il momento delicato che stanno vivendo. La gravidanza della popstar, purtroppo, si è interrotta a pochi mesi e per la coppia è arrivato il momento di affrontare un’altra difficoltà dopo le varie intemperie degli ultimi anni.hail: l’annuncio Nella notte del 15 maggio,ha scelto il suo profiloper pubblicare un post e annunciare una notizia che purtroppo non ha niente di positivo. Dopo il periodo felice per la gravidanza che li avrebbe resi presto genitori, la coppia formata dalla popstar e da Sam Asghari deve fare i conti con una perdita inaspettata e dolorosa. “È con ...