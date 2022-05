Bologna-Sassuolo | le formazioni ufficiali | c'è Arnautovic | sfida con Scamacca

Advertising

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ? #BolognaSassuolo, formazioni ufficiali: fuori Lopez, c'è Orsolini! Traorè titolare ? - SOSFanta : ? #BolognaSassuolo, formazioni ufficiali: fuori Lopez, c'è Orsolini! Traorè titolare ? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali - infoitsport : Serie A, 37° turno: statistiche, curiosità e probabili formazioni di Bologna – Sassuolo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali -

DIRETTA/video streaming tv: i derby d'Emilia in Serie A sono 15 Nessuna velleità di classifica in questa ultima giornata per il, che si è assestato a metà classifica con ...DIRETTA: I TESTA A TESTA Con la diretta diassisteremo a un derby emiliano che non si è giocato troppe volte nel corso della storia: per la precisione i precedenti sono 15, ...Bologna - Sassuolo è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2021/2022. La partita è in programma il giorno 15 maggio alle ore 12:30 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitr ...Formazioni ufficiali Bologna-Sassuolo: le scelte di Mihajlovic e Dionisi per il match valido per la 37^ giornata di Serie A 2021-2022.