Binaghi | “Malagò ha cercato di non far giocare Djokovic agli Internazionali”

Roma – "Malagò prima ha cercato di non far giocare Djokovic, poi non voleva che ci fossero i russi, ma noi abbiamo analizzato bene le sue parole e non è vero che il Cio aveva dato dichiarazioni differenti rispetto a quelle osservate da ITF, ATP e WTA. In definitiva Malagò ha chiesto di intervenire nell'autonomia dello sport, proprio lui che si è sempre lamentato in passato di questo. Ha cercato di indirizzare il Governo verso una decisione che avrebbe danneggiato gli Internazionali". Il presidente della federtennis, Angelo Binaghi, attacca il numero 1 del Coni durante la conferenza stampa di chiusura del Master 1000 di Roma. Non far giocare i russi, e questo Malagò lo sa bene, avrebbe avuto una serie di conseguenze che ...

