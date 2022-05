Benedizione dei veicoli a motore, si rinnova la tradizione a Benevento (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è rinnovata oggi la tradizione della Benedizione dei veicoli a motore per la protezione dei conducenti e dei loro passeggeri. Nell’approssimarsi della festa di Santa Rita, prevista per il prossimo 22 maggio, don Teodoro Rapuano, il parroco della Chiesa dedicata nel quartiere Pacevecchia proprio alla religiosa di Cascia, ha benedetto automobilisti ed automezzi che si erano radunati in piazza Risorgimento, alla presenza dell’Automobile Club di Benevento. E’ stata quindi rispettata questa devozione popolare che ha creato la definizione di Santa Rita come “protettrice degli automobilisti”: lo ha sottolineato lo stesso Don Teodoro che ha implorato la protezione ai conducenti. Troppe sono ogni anno le vittime della strada, si ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si èta oggi ladelladeiper la protezione dei conducenti e dei loro passeggeri. Nell’approssimarsi della festa di Santa Rita, prevista per il prossimo 22 maggio, don Teodoro Rapuano, il parroco della Chiesa dedicata nel quartiere Pacevecchia proprio alla religiosa di Cascia, ha benedetto automobilisti ed automezzi che si erano radunati in piazza Risorgimento, alla presenza dell’Automobile Club di. E’ stata quindi rispettata questa devozione popolare che ha creato la definizione di Santa Rita come “protettrice degli automobilisti”: lo ha sottolineato lo stesso Don Teodoro che ha implorato la protezione ai conducenti. Troppe sono ogni anno le vittime della strada, si ...

