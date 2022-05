Beautiful anticipazioni | Finn e Steffy pronti ora alle nozze? La proposta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 15 maggio 2022) Sietea scoprire che cosa vedremo nella puntata didi domani, 16 maggio 2022? Tornano le nostree ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap di Canale 5. Non mancheranno i colpi di scena anche perchè adesso i telespettatori, dopo aver scoperto cheè il vero padre del bambino cheaspetta, vogliono sapere solo una cosa: quale sarà la punizione per il gesto che Vinny ha fatto? Hope è felicissima per quello che Thomas le ha rivelato e si rende anche conto di aver fatto bene a fidarsi di lui anche quando ormai le altre persone avevano deciso di smettere di farlo. Thomas ha dimostrato di essere davvero cambiato e chissà che questa mossa, a suo sfavore apparentemente, non si trasformi invece in qualcosa di vincente, almeno agli occhi di Hope che ha ...