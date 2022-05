Beautiful, anticipazioni (15-21 maggio 2022): Finn e Steffy felici, Hope e Liam no (Di domenica 15 maggio 2022) Steffy - Finn Tutto è bene quel che finisce bene a Beautiful. Steffy e Finn sono raggianti per aver scoperto la verità sul test di paternità e meditano il futuro insieme. Nelle prossime puntate anche Liam scoprirà di non essere il padre del bambino; per lui però i problemi non sono finiti. Il legame con Hope è in crisi. maggiori dettagli su che accadrà nelle prossime puntate della soap a stelle e strisce nelle nostre anticipazioni. Beautiful è in onda tutti i giorni su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 (al sabato doppio episodio) e la domenica alle 14. Beautiful: anticipazioni da domenica 15 a sabato 21 maggio 2022 Brooke è molto ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 15 maggio 2022)Tutto è bene quel che finisce bene asono raggianti per aver scoperto la verità sul test di paternità e meditano il futuro insieme. Nelle prossime puntate anchescoprirà di non essere il padre del bambino; per lui però i problemi non sono finiti. Il legame conè in crisi.ri dettagli su che accadrà nelle prossime puntate della soap a stelle e strisce nelle nostreè in onda tutti i giorni su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 (al sabato doppio episodio) e la domenica alle 14.da domenica 15 a sabato 21Brooke è molto ...

