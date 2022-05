Battesimo del Volo per gli studenti dell’Istituto Aeronautico “Villaggio dei Ragazzi” (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMaddaloni (Ce) – Il primo Volo non si scorda mai. Di certo, se lo ricorderanno a lungo gli studenti del primo anno dell’Istituto Aeronautico “Villaggio dei Ragazzi”, che hanno vissuto, stamane, a bordo del veliVolo quadri posto Tecnam P2010, uno speciale Battesimo dell’aria organizzato dalla scuola di Volo Tecnam Flight Accademy di Capua. Accolti dai Comandanti Franco Taglialatela, Guido Taglialatela e Francesco Mirone e accompagnati dai docenti Marianna Castaldo e Francesco Caiazzo, gli allievi, dopo aver intrapreso in loco un percorso formativo fatto di lezioni di teoria e di prove pratiche con manovre di base, tecniche di ambientamento e navigazione, hanno superato con merito la difficile prova, ricevendo, per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMaddaloni (Ce) – Il primonon si scorda mai. Di certo, se lo ricorderanno a lungo glidel primo annodei Ragazzi”, che hanno vissuto, stamane, a bordo del veliquadri posto Tecnam P2010, uno specialedell’aria organizzato dalla scuola diTecnam Flight Accademy di Capua. Accolti dai Comandanti Franco Taglialatela, Guido Taglialatela e Francesco Mirone e accompagnati dai docenti Marianna Castaldo e Francesco Caiazzo, gli allievi, dopo aver intrapreso in loco un percorso formativo fatto di lezioni di teoria e di prove pratiche con manovre di base, tecniche di ambientamento e navigazione, hanno superato con merito la difficile prova, ricevendo, per ...

