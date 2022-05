Basta odio nel calcio: abbassiamo i toni e torniamo agli sfottò (Di domenica 15 maggio 2022) Inconcepibile ma vero: il calcio è una fabbrica che genera odio tra le fazioni contrapposte. Eppure era nato per favorire l'ironia tra vincitori e perdenti, quando era un vero sport di intrattenimento. Adesso, diventato un vero e proprio business economico, ha trasformato l'humour di un tempo in odio viscerale. E ogni qualvolta c'è da assegnare un trofeo, il dopo partita della squadra soccombente è costellato di ingiurie verso i vincitori oltre ad accurate verifiche, con lente di ingrandimento, ovviamente alla ricerca delle malefatte del colpevole della sconfitta, che in genere è l'arbitro e mai la supremazia di una squadra sull'altra. Succede in Italia, è successo dopo Juve-Inter, finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri 4-2. E anche questa volta la palma del principale indiziato è toccata all'arbitro Valeri, reo di aver favorito ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Inconcepibile ma vero: ilè una fabbrica che generatra le fazioni contrapposte. Eppure era nato per favorire l'ironia tra vincitori e perdenti, quando era un vero sport di intrattenimento. Adesso, diventato un vero e proprio business economico, ha trasformato l'humour di un tempo inviscerale. E ogni qualvolta c'è da assegnare un trofeo, il dopo partita della squadra soccombente è costellato di ingiurie verso i vincitori oltre ad accurate verifiche, con lente di ingrandimento, ovviamente alla ricerca delle malefatte del colpevole della sconfitta, che in genere è l'arbitro e mai la supremazia di una squadra sull'altra. Succede in Italia, è successo dopo Juve-Inter, finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri 4-2. E anche questa volta la palma del principale indiziato è toccata all'arbitro Valeri, reo di aver favorito ...

