Basket, playoff Serie A2 2021/22: 65-66 tra Cento e Pistoia, i toscani si portano sul 2-2 nella serie (Di domenica 15 maggio 2022) Termina 65-66 il match tra Tramec Cento e Giorgio Tesi Group Pistoia, valevole per gara-4 dei quarti di finale dei playoff di serie A2 2021/2022. Un risultato prezioso per Pistoia quello ottenuto alla Milwaukee Dinelli Arena, che permette ai toscani di portarsi sul 2-2 nella serie. Per i padroni di casa buona prestazione di Zilli autore di 17 punti, così come di James con 9 punti realizzati. Per gli ospiti invece ottima partita di Wheatle con 18 punti messi a segno e di Utomi con 17 punti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita i padroni di casa partono bene e si portano subito avanti, grazie ai canestri Tommasini e James. Pistoia però non ci sta ...

