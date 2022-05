Baseball, Serie A 2022: frenata San Marino, la Fortitudo vince ancora (Di domenica 15 maggio 2022) Prima sconfitta per San Marino nella Serie A 2022 di Baseball. I campioni d’Italia sono infatti caduti contro Crocetta in gara-2, cedendo il passo per 6-5. Una partita arrivata dopo un match inaugurale dominato in lungo e in largo, chiuso con il rotondo risultato di 0-12. Nella seconda sfida però, con i detentori del titolo avanti 3-0, a rimettere le carte in tavola ci hanno pensato gli ospiti con un super sesto inning dove hanno pareggiato i conti non permettendo ai padroni di casa di scappare. All’extra time poi la clamorosa vittoria. Rimanendo nel girone C una vittoria e una sconfitta anche per Horta Di Godo, brava a passare nella prima disputa contro Modena per 4-10, salvo poi vedersi sorpassata dagli emiliani per 3-0. Bene poi Rimini, abile ad archiviare la pratica Sala Baganza con 13-3 e ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Prima sconfitta per Sannelladi. I campioni d’Italia sono infatti caduti contro Crocetta in gara-2, cedendo il passo per 6-5. Una partita arrivata dopo un match inaugurale dominato in lungo e in largo, chiuso con il rotondo risultato di 0-12. Nella seconda sfida però, con i detentori del titolo avanti 3-0, a rimettere le carte in tavola ci hanno pensato gli ospiti con un super sesto inning dove hanno pareggiato i conti non permettendo ai padroni di casa di scappare. All’extra time poi la clamorosa vittoria. Rimanendo nel girone C una vittoria e una sconfitta anche per Horta Di Godo, brava a passare nella prima disputa contro Modena per 4-10, salvo poi vedersi sorpassata dagli emiliani per 3-0. Bene poi Rimini, abile ad archiviare la pratica Sala Baganza con 13-3 e ...

