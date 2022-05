Baseball, Serie A 2022: doppio successo per Parma, Cervignano in risalita (Di domenica 15 maggio 2022) Si conclude il lunghissimo weekend dedicato alla Serie A 2022 di Baseball. Nei match della domenica le squadre più impegnate sono state quelle del girone A, con in prima linea la capolista Parma, unica squadra insieme alla Fortitudo Bologna ancora a punteggio pieno. La compagine emiliana ha infatti proseguito la striscia di vittorie consecutive imponendosi anche nel doppio match contro Senago, prima con il rotondissimo risultato di 1-20 e, successivamente, per 0-4. Decisamente positiva anche la prova di Settimo, audace nel superare Poviglio 10-3 e 3.1. Si dividono invece la posta Ciemme e Brescia: i lombardi infatti hanno avuto la meglio in gara-1 per 6-12, i parmigiani invece hanno raddrizzato il tiro in gara-2, terminata con un successo di misura (6-5). Baseball, ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Si conclude il lunghissimo weekend dedicato alladi. Nei match della domenica le squadre più impegnate sono state quelle del girone A, con in prima linea la capolista, unica squadra insieme alla Fortitudo Bologna ancora a punteggio pieno. La compagine emiliana ha infatti proseguito la striscia di vittorie consecutive imponendosi anche nelmatch contro Senago, prima con il rotondissimo risultato di 1-20 e, successivamente, per 0-4. Decisamente positiva anche la prova di Settimo, audace nel superare Poviglio 10-3 e 3.1. Si dividono invece la posta Ciemme e Brescia: i lombardi infatti hanno avuto la meglio in gara-1 per 6-12, i parmigiani invece hanno raddrizzato il tiro in gara-2, terminata con undi misura (6-5)., ...

