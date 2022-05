Autostrade per l’Italia: a luglio l’inaugurazione del nuovo impianto sportivo del Casellina. E via al “torneo del Melarancio” (Di domenica 15 maggio 2022) Il nuovo impianto sportivo del Casellina in costruzione, da Società Autostrade per l’Italia, in collaborazione con la Società Euroambiente di Pistoia, lungo l’A1, tra le vie di Casellina e Codignola verrà consegnato al Casellina intorno a metà luglio 2022 e a settembre sarà inaugurato il campo con un torneo intitolato agli Undici fiori del Melarancio in collaborazione con il quartiere di Arenella Napoli e la quinta municipalità. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 15 maggio 2022) Ildelin costruzione, da Societàper, in collaborazione con la Società Euroambiente di Pistoia, lungo l’A1, tra le vie die Codignola verrà consegnato alintorno a metà2022 e a settembre sarà inaugurato il campo con unintitolato agli Undici fiori delin collaborazione con il quartiere di Arenella Napoli e la quinta municipalità. L'articolo proviene da Firenze Post.

