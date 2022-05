Atletica, Crippa vola ai Mondiali: “Ho grandi obiettivi nei 10 mila” (Di domenica 15 maggio 2022) E’ stata una gara spettacolare quella dello scorso 14 maggio a Londra. Yeman sta lavorando bene in vista dei Mondiali di Eugene e lo dice con convinzione a margine dei 10 mila vinti su strada. Strappa il pass per la rassegna iridata e prepara le valigie per gli Stati Uniti. Sono giorni d’intensi allenamenti e sogni da avverare per l’atleta delle Fiamme Oro. Tanti i record conquistati nel mezzofondo dell’Atletica per lui. La prestazione della gara gli è valsa il tempo di 27:16.18, il secondo tempo italiano di sempre sulla distanza. Dopo le prodezze mostrate nella 5 km e il record italiano di mezza maratona, Crippa stupisce ancora, ma tuttavia conferma il suo grande talento. Il fuoriclasse trentino dedica tempo e giornate ora all’evento sportivo dell’anno in Oregon (che si svolgerà dal 15 al 24 luglio) dove ha in ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 15 maggio 2022) E’ stata una gara spettacolare quella dello scorso 14 maggio a Londra. Yeman sta lavorando bene in vista deidi Eugene e lo dice con convinzione a margine dei 10vinti su strada. Strappa il pass per la rassegna iridata e prepara le valigie per gli Stati Uniti. Sono giorni d’intensi allenamenti e sogni da avverare per l’atleta delle Fiamme Oro. Tanti i record conquistati nel mezzofondo dell’per lui. La prestazione della gara gli è valsa il tempo di 27:16.18, il secondo tempo italiano di sempre sulla distanza. Dopo le prodezze mostrate nella 5 km e il record italiano di mezza maratona,stupisce ancora, ma tuttavia conferma il suo grande talento. Il fuoriclasse trentino dedica tempo e giornate ora all’evento sportivo dell’anno in Oregon (che si svolgerà dal 15 al 24 luglio) dove ha in ...

Advertising

Ghigo_07 : RT @atleticaitalia: ???? BRAVO YEMAN! ?? a Londra l'azzurro Yeman Crippa vince in 27:16.18 nei 10.000 metri ?????? con lo standard per i Mond… - ColucciLc : RT @atleticaitalia: ???? BRAVO YEMAN! ?? a Londra l'azzurro Yeman Crippa vince in 27:16.18 nei 10.000 metri ?????? con lo standard per i Mond… - LivioAcri : RT @azzurridigloria: ?????#ATLETICA LEGGERA, QUALIFICAZIONE MONDIALI 2022????? @yemancrippa di @atleticaitalia @ItaliaTeam_it vince a Londra… - FernGully89 : RT @azzurridigloria: ?????#ATLETICA LEGGERA, QUALIFICAZIONE MONDIALI 2022????? @yemancrippa di @atleticaitalia @ItaliaTeam_it vince a Londra… - azzurridigloria : ?????#ATLETICA LEGGERA, QUALIFICAZIONE MONDIALI 2022????? @yemancrippa di @atleticaitalia @ItaliaTeam_it vince a Lon… -