Atalanta, Pessina non ci sta: 'Il Milan ha meritato, ma prima del fallo di Leao era fallo su di me. Perché non fischiarlo?' (Di domenica 15 maggio 2022) Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta, è intervenuto a Dazn dopo la sconfitta in casa del Milan: "La partita è... Leggi su calciomercato (Di domenica 15 maggio 2022) Matteo, centrocampista dell', è intervenuto a Dazn dopo la sconfitta in casa del: "La partita è...

Advertising

RadioRossonera : #Pessina commenta così la sconfitta. #MilanAtalanta - serieAnews_com : ?? #Pessina sull'intervento di #Kalulu prima del gol di #Leao... Che ne pensate? #Milan #atalanta #milanatalanta… - MilanPress_it : #Pessina critica la scelta dell'arbitro sul primo gol del @acmilan #MilanPress - gianpy_italy : RT @fcin1908it: Atalanta, Pessina: “Su di me fallo netto, non capisco come l’arbitro non abbia fischiato” - PietroTagliata : @augustociardi75 Ho dato una rapida occhiata al sito della @Gazzetta_it Non ho visto nessuno dell'@Atalanta_BC lam… -