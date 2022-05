Atalanta, Pessina: “Il Milan ha meritato ma il primo gol era da annullare. Sull’Europa…” (Di domenica 15 maggio 2022) Atalanta Pessina – Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta contro il Milan. “Cosa ti viene in mente pensando a questa partita? E’ stata giocata bene da entrambe le squadre. C’erano un po’ di spazi nella ripresa, poi è arrivato il gol su un fallo che mi sembra palese. Chiunque ha giocato al calcio direbbe la stessa cosa. Il Milan ha meritato di vincere, ma non capisco questa decisione. Credete ancora all’Europa? L’ultima partita sarà decisiva, ma abbiamo avuto tanti problemi nella seconda parte di stagione e dovevamo pensarci prima a fare punti. Il nostro obiettivo rimane quello e, se non ci riuscissimo, ripartiremmo l’anno prossimo con la voglia di cercarlo. Grande appoggio dei vostri ... Leggi su seriea24 (Di domenica 15 maggio 2022)– Matteo, centrocampista dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta contro il. “Cosa ti viene in mente pensando a questa partita? E’ stata giocata bene da entrambe le squadre. C’erano un po’ di spazi nella ripresa, poi è arrivato il gol su un fallo che mi sembra palese. Chiunque ha giocato al calcio direbbe la stessa cosa. Ilhadi vincere, ma non capisco questa decisione. Credete ancora all’Europa? L’ultima partita sarà decisiva, ma abbiamo avuto tanti problemi nella seconda parte di stagione e dovevamo pensarci prima a fare punti. Il nostro obiettivo rimane quello e, se non ci riuscissimo, ripartiremmo l’anno prossimo con la voglia di cercarlo. Grande appoggio dei vostri ...

Advertising

milanmagazine_ : ATALANTA - Pessina: 'C'era fallo su di me sul primo gol del Milan' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Pessina: 'C'era fallo su di me sul primo gol del Milan' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Pessina: 'C'era fallo su di me sul primo gol del Milan' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Pessina: 'C'era fallo su di me sul primo gol del Milan' - apetrazzuolo : ATALANTA - Pessina: 'C'era fallo su di me sul primo gol del Milan' -